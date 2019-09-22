شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الإماراتي يتوقع نمو اقتصاد البلاد 2.4% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مصرف الإمارات المركزي في تقرير اليوم الأحد إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4% في 2019، مدفوعا بنمو أسرع في القطاع النفطي.

ونما الاقتصاد 1.7% في 2018، بحسب بيانات أولية حكومية.

وتوقع البنك المركزي نمو القطاع النفطي الإماراتي 5% في 2019 مقارنة مع 2.8% في 2018 ونمو القطاع غير النفطي 1.4% في 2019، أسرع قليلا منه في 2018، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان المؤشر الاقتصادي الفصلي للأنشطة غير النفطية الذي يعده مصرف الإمارات المركزي، قد أظهر نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.6% على أساس سنوي، وكان النمو الاقتصادي الكلي قوياً، حيث شهد ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2%، مدعوماً بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص.

وأظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك، خلال الربع الأول من عام 2019، حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة. وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً، حيث ارتفع بنسبة 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.

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وعلى صعيد الإنتاج النفطي، أشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إنتاج النفط في دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 7.6%، مقارنة بزيادة قدرها 13.1% خلال الربع السابق، حيث بلغ متوسطه 3.06 مليون برميل في اليوم.

وتوقع مصرف الإمارات المركزي في يونيو الماضي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% للعام المقبل 2020 إلى 1.59 تريليون درهم، مقابل 1.52 تريليون درهم للعام الجاري، بزيادة قدرها 70 مليار درهم.

بينما كان قد توقع في مارس الماضي أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% في 2019، لتتسارع وتيرة النمو عن العام الماضي، بدعم من النشاط الاقتصادي غير النفطي.

وفي وقت سابق، قال، خوسيه فينالس، رئيس مجلس إدارة مجموعة ستاندرد تشارترد إن هناك توقعات بنمو اقتصاد دولة الإمارات 3.5% هذا العام، وهي توقعات تتماشى مع توقعات صندوق النقد.

ورجح صندوق النقد في وقت سابق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات إلى 3.7% في عام 2019، متوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو ليصل إلى نسبة 4.1% في 2019.