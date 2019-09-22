شكرا لقرائتكم خبر عن "الخضري" تتوقع نشر نتائجها المالية السنوية والربعية قبل منتصف نوفمبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن عدم تمكنها، خلال شهر سبتمبر الجاري، من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي، وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة - حتى تاريخه- من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأنها تتوقع نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 قبل منتصف شهر نوفمبر 2019، وذلك بعد نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

هذا ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر في حينه.

وتؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

وأشارت الشركة بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

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وكانت الشركة قد أعلنت، خلال سبتمبر الجاري، عن إتمام إجراء العرض التقديمي لخطة إعادة هيكلة الشركة.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن العرض التقديمي حول خطة إعادة هيكلة تضمن عدة نقاط متضمنة، تطورات ما بعد بلوغ الخسائرالمتراكمة أكثر من نصف راس المال، نبذة عن نظام الإفلاس السعودي بشكل عام، لمحة عن إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، آثار إجراء إعادة التنظيم المالي، وكذلك الخطوات اللاحقة والمشاركة المتوقعة من قبل السادة المساهمين.

وأفادت الشركة، بأنه بعد الانتهاء من تقديم العرض، قام بعض المساهمين بتوجيه عدد من الاستفسارات لمجلس الإدارة حول البنود الواردة أعلاه، وقد تم الرد على جميع هذه الاستفسارات من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك بمشاركة ممثل أمين إعادة التنظيم المالي وكلا من ممثل المستشار المالي وممثل المستشار القانوني.

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