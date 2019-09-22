شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تشتري 2 مليون سهم من أسهمها المدرجة في سوق أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دانة غاز" عن قيامها بشراء 2 مليون سهم من أسهمها، يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بتاريخ 20 مايو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأن سعر الشراء لكل صفقة بلغ 0.949 درهم للسهم، علماً بأن عملية الشراء تمت من خلال وسيطها "شعاع".

وأشارت الشركة إلى أن عدد الأسهم المتبقية للشراء، بحسب موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لغ يبلغ 692.853 مليون سهم.

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وفي بيان مُنفصل، أعلنت دانة غاز عن عقد اتماع مجلس إدارتها، يوم الأربعاء المُقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، وذلك للنظر في سير عمليات الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق.

هذا وسيبحث الاجتماع موقف سداد مستحقات الشركة في مصر وإقليم كردستان، فضلاً عن تقديم تقرير عن خطط تمويل الشركة وشراء الشركة لأسهمها.

وسبق أن أعلنت دانة غاز عن تحقيقها صافي ربح بلغ 140 مليون دولار (513 مليون درهم)، مقارنةً بـ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2018.

وأرجعت الشركة السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح إلى قيد استحقاقات تعاقدية مرتبطة بالأداء بقيمة 71 مليون دولار