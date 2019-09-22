شكرا لقرائتكم خبر عن السوق السعودية تُعلق التداول على سهمي "اللجين" و"ثمار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة السوق المالية السعودية تعليق التداول على سهمي شركة اللجين والشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار".

وقالت "تداول"، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، إن تعليق التداول على الأسهم يأتي بسبب عدم التزام شركة اللجين بالإعلان عن القوائم المالية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019 خلال المدة النظامية. عليه.

وكانت اللجين قد أعلنت، الخميس الماضي، عن عـدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو 2019، لأمـر خارج عن إرادتها.

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وذكرت الشركة أن هذا السبب هو ما وردهم من الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" بخطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ناتبت بشأن الإمتناع عن تسليم أي قوائم مالية ربع سنوية مستقبلاً والمبني على نتيجة التصويت على أحد بنود الجمعية غير العادية السابعة لشركة ناتبت.

كذلك سبق وأن غرمت هيئة السوق المالية الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" بغرامة مالية مقدارها 80 ألف ريال، لمخالفتها المادة الخامسة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وأفادت الهيئة، في بيان سابق، بأن الغرامة تم توقيعها لعدم التزامها بتزويد الهيئة والافصاح للمساهمين عن تقرير مجلس إدارتها للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 خلال المهلة النظامية المحددة إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا بتاريخ 23 أبريل 2019.

كذلك خالف الشركة الفقرة (ب) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لعدم تزويدها الهيئة بعدد من المعلومات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 خلال المدة المحددة لها وفق الجدول المرافق للتعميم في موعد أقصاه 40 يوم تقويمي من نهاية سنتها المالية الذي يوافق 9 فبراير 2019.