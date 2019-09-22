شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تكشف عن مباحثات أولية لدمج 4 شركات بقطاع التأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للرقابة المالية، أن هناك مباحثات لعمليتي اندماج في قطاع التأمين بين أربع شركات، لكن ما زالت في مراحلها الأولية.

وقال خلال جلسة حوارية شارك فيها على هامش مؤتمر يوروموني السعودية، "إن اندماجات قطاع التأمين ستكون إيجابية للقطاع، لأنها ستنتج عنها كيانات قادرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد، متمتيا أن يكون هناك مزيد من الاندماجات في القطاع"، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأشار إلى أن "التأمين قطاع حديث، ومساهمته في الناتج المحلي ليست بحجم المأمولفيه، لكن بشكل عام يسير القطاع في الطريق الصحيح، ويعد ركيزة من ركائز القطاع المالي".

وأوضح أن القطاع يختلف عن القطاعات الأخرى، لأن له متطلبات مختلفة وهو يعتمد على تحمل المخاطر، وبالتالي يتطلب رؤوس أموال أكبر وأيضا يحتاج إلى نوعية مختلفة من الخبرات.

Advertisements

وأشار إلى أن هناك تركيزا كبيرا على هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، من ناحية دعمه بالتشريعات والكفاءات.

ولفت الشثري إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي ركز على تطوير قطاع التأمين في البيئة التنظيمية وتعزيزه، بما في ذلك النظر في زيادة رؤوس أموال شركات التأمين، وهذه تقررها الشركات نفسها.

وقال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تصريحات على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق في أبريل الماضي بالرياض إن هناك اندماجاً بين شركات تأمين وصل إلى مراحل متقدمة، مبدياً أمله أن تتم عملية الاندماج، بينما الطلب الثاني ما زال في مراحله الأولية.

وعلى ذات الصعيد، فقد توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية في فبراير الماضي أن تحدث اندماجات بين شركات التأمين في سوق التأمين الصحي في كل من الإمارات والسعودية.