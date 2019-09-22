شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار للضيافة تقترب من افتتاح فندق جديد بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي عن قرب افتتاح فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" بدبي، والتي تُعدّ الإضافة الأحدث إلى قائمة فنادق المجموعة الفاخرة.

ويتألف فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" من 3 أبراج تضمّ الفندق والشقق السكنية، بموقع مثالي وسط مدينة دبي، مع 193 غرفة وجناحاً في الفندق، بحسب صحيفة البيان.

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ومن خلال موقعه المُميّز قريباً من مطار دبي الدولي، وارتباطه بجسر لسهولة الوصول إلى برج خليفة ودبي مول، فضلاً عن وقوعه بالقرب من ميدان إعمار، ومركز دبي المالي العالمي والعديد من المراكز التجارية الأخرى، سيكون فندق وشقق "العنوان فاونتن فيوز" العنوان المثالي للمسافرين من رجال الأعمال والسيّاح.

وأعلنت شركة إعمار العقارية مطلع الشهر الجاري عن إطلاق مجمع "ساوث بيتش" السكني المطل على الواجهة البحرية في مجمع "إعمار بيتشفرونت" بإمارة دبي.

وكشفت مصادر مطلعة الشهر الماضي عن انتهاء شركة إعمار العقارية من ترتيب عروض عقارية، ستزيد من وتيرة التنافس بسوق عقارات التملك الحر، الذي يشهد منذ العام الماضي، قيام المطورين بطرح عروض لم يعهدها السوق منذ الطفرة العقارية في 2004.