شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تتوقع إنجاز مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة أرامكو السعودية أن الأعمال في مجمع الملك سلمان للخدمات والصناعات البحرية، تسير وفق الجدول الزمني المحدد والمخطط له، متوقعة الانتهاء من آخر مشاريعه في أكتوبر2022.

وذكرت "أرامكو"، أن الأعمال في المشاريع الثلاثة التي يتكون منها مجمع الملك سلمان للخدمات والصناعات البحرية، تتضمن الشركة العالمية للصناعات البحرية، المنصات البحرية، والمحركات.

وأوضحت، أن مشروع الشركة العالمية للصناعات البحرية يسعى إلى تأسيس صناعات تنافسية تصدر كثيرا من منتجاتها للأسواق العالمية وزيادة فرص العمل وضمان توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبينت الشركة أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستدامة في القطاع البحري وتقديم حلول ابتكارية موثوقة من خلال التميز التشغيلي والريادة التقنية.

وأشارت إلى أن هذه الشركة تعمل في بناء حفارات بحرية وبناء سفن دعم بحري والصيانة والإصلاح والتجديد، وسيكون الإنجاز الجزئي في كانون الأول (ديسمبر) 2020، والإنجاز النهائي في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.

أما مشروع المنصات البحرية، فأوضحت "أرامكو" أنه يهدف إلى توطين قدرات بناء وتجهيز منصات النفط والغاز البحرية واستخدام المنصة بشكل حصري لخدمة أسواق المعدات البحرية والمغمورة، ليكون مركزا إقليميا على مستوى المملكة ودول الخليج، وتشغيل المرفق سيكون في آب (أغسطس) 2022.

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وفيما يخص مشروع المحركات بحسب "أرامكو"، فتتركز أعماله في المضخات البحرية ومحطات الكهرباء العاملة بمحركات رباعية الأشواط ومحركات بحرية رباعية الأشواط ومحركات ثنائية الأشواط وخدمات ما بعد البيع.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات بناء السفن وضمان توفير المحركات اللازمة للشركة العالمية للصناعات البحرية وتقديم أسعار تنافسية وتقليل زمن التسليم وتوطين عمليات التوريد والشراء.

وتأتي تلك التوقعات بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.