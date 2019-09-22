شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تؤكد ثقتها في استئناف إنتاجها من حقل خريص كاملا نهاية سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مسؤول تنفيذي بأرامكو السعودية، إن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر الجاري من خريص، إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.

وقال فهد عبد الكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحافيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية، إن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف "في الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولية توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فوراً. وأن الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام".

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السبت الماضي السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن الهجمات على منشأتي شركة "أرامكو" النفطيتين أدت إلى توقف 50% من إنتاج الشركة.

وذكر تقرير لشركة كامكو الكويتية أنه من المتوقع أن تُظهر أسعار النفط ردة فعل حادة، لا سيما عقب الهجمات التي وقعت على اثنين من مرافق النفط التابعة لأرامكو والتي أثرت على إمدادات الخام بنحو 5.7 مليون برميل يومياً.

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