شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 22 حتى 26 سبتمبر الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعية العمومية لكل من الحكير، وبوان، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من وقت اللياقة، والتعمير.

وتبدأ شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، اليوم الأحد، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 26.448 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 0.5049 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 5.05% من قيمة السهم الإسمية.

ومن المُقرر أن تبدء السوق المالية السعودية "تداول"، يوم الإثنين، تنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة.

Advertisements

كذلك تبدأ شركة الرياض للتعمير، يوم الثلاثاء، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 71.1 مليون ريال، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم، وبما بعادل 40 هللة للسهم.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة بوان، يوم الأربعاء، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر الجاري، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 25 سبتمبر 2022.

كذلك تنظر الجمعية العمومية لشركة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، يم الأربعاء، الموافقة على إبرام اتفاقية شراء (100%) من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة (شركة شخص واحد) والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ (340) مليون ريال سعودي.