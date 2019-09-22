شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22- 9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 22-9-2019.

إيقاف تداول 93 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 93 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا. إيقاف تداول 93 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 93 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى فورى لتكنولوجيا البنوك، الملتقى العربى للاستثمارات، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، السويس للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، دايس للملابس الجاهزة، المجموعة المصرية العقارية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الحديد والصلب المصرية، جى بى اوتو، الكابلات الكهربائية المصرية، غاز مصر، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، سماد مصر، مصر للألومنيوم، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، مجموعة عامر القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، التعمير والاستشارات الهندسية.

كما تم إيقاف تداول حق الاكتتاب لشركة أودن للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، رواد السياحة، بنك فيصل الإسلامي المصري، العبور للاستثمار العقارى، جنوب الوادى للأسمنت، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الألومنيوم العربية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، رمكو لإنشاء القرى السياحية، بنك قناة السويس، العربية لحليج الأقطان، الإسماعيلية مصر للدواجن، الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية للأسمنت.

وتم أيضا إيقاف تداول المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المنصورة للدواجن، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، إعمار مصر للتنمية، مصرف أبو ظبي الإسلامى، مصر للأسمنت- قنا، عبور لاند للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المالية والصناعية المصرية، مصر لصناعة الكيماويات، المصرية لخدمات النقل، أودن للاستثمارات المالية، البويات والصناعات الكيماوية، البنك المصرى لتنمية الصادرات، سيدى كرير للبتروكيماويات، الاستثمار العقارى العربى-اليكو، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، المصرية لتطوير صناعة البناء، القناة للتوكيلات الملاحية، القابضة المصرية الكويتية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

كما تم إيقاف بلتون المالية القابضة، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، أكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية، العامة لصناعة الورق-راكتا، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، القلعة للاستشارات المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، آرابيا انتفستمنتس هولدنج، بى انفستمنتس القابضة، الأهلى للتنمية والاستثمار، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شارم دريمز للاستثمار السياحى، العبوات الطبية، القاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تخسر 36 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 35.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 702.302 مليار جنيه. البورصة تخسر 36 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 35.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 702.302 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 232.3 مليون ورقة مالية بقيمة 837 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.8 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.82%، والعرب على 10.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.48%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 50.8 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 53 مليون جنيه، 51.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2 مليون جنيه، 167.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.32% ليغلق عند مستوى 13958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.88% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.06% ليغلق عند مستوى 16804 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 509 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.68% ليغلق عند مستوى 1358 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند عند مستوى 460 نقطة.

وارتفعت أسهم 3 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 157 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.66%

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- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 19.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.11%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 18.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.53%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية-1 بسعر إغلاق 0.311 جنيه بنسبة تراجع بلغت 33.26%

- مجموعة بورتو القابضة بسعر إغلاق 0.677 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.62%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 6.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.16%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 54.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.95%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%