شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: لا توجد نية لطرح حصة إضافية بالبورصة على المدى القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنه من خلال المناقشة مع المساهم الرئيسى للشركة-الحكومة، فإن موضوع طرح حصة إضافية بالبورصة المصرية قيد الدراسة، ولكن لا توجد لأى طرح إضافى على المدى القصير ، كما أكدت الشركة، فى بيان اليوم الأحد، أنها تعمل على عدة محاور تشغيلية من شأنها أن تعكس القيمة العادلة لسعر السهم.

وأوضحت الشركة، أن الهيكل الحالى لها والذى يرتكز على 5 وحدات أعمال رئيسية، وتنقسم إجمالاً إلى قطاعين وهما قطاع أعمال خدمات عملاء التجزئة، خدمات عملاء الجملة، مضيفا أن القطاع الأول يضم وحدتين وهما وحدة أعمال الأفراد والمنزل والتى تقدم جميع خدمات الصوت والبيانات الثابت والمحمول لتلك العملاء، وحدة أعمال الشركات المؤسسات والتى تقدم الخدمات بأنواعها لتلك العملاء.

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وأضافت الشركة ، أما قطاع خدمات عملاء الجملة، ويشمل 3 وحدات أعمال وهى وحدة أعمال النواق الدولية والمعنية بنقل الحركة الصوتية من وإلى دول العالم، وحدة أعمال الدولى المعنية بكافة خدمات البيانات الدولية ومشروعات الكابلات البحرية، وحدة أعمال المشغلين المحليين والمعنية بالخدمات المتبادلة مع المشغلين داخل مصر من صوت وبيانات واستضافة وأقمار صناعية.

وتابعت أن الشركة تقوم دورياً بمراجعة هيكلها التشغيلى والتنظيمة لضمان مواكبته للمؤشرات القياسية العالمية فى سوق الاتصالات، مؤكدة أنه لا نية لتقسيم هذه الوحدات إلى كيانات منفصلة أو مستقلة عن المصرية للاتصالات ولا تقوم الشركة بأى دراسات خاصة بذلك.