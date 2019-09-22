شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 5124 نقطة خلال جلسة الخميس الماضي، في ظل استمرار تحرك المؤشر في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 5070 نقطة ومستوى 5170 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي اشارت ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من التذبذب خلال الأيام القادمة حتى اختراق المؤشر احد المستويين المذكورين.

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