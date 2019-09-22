شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 2819 نقطة، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، كما شهدت كميات التداول ارتفاعا كبيرا خلال الجلسة، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 2720 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2870 نقطة.

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