شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10512 نقطة، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 10650 نقطة، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وفي ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، مما نتوقع معه عمليات جني أرباح قد تهبط بالمؤشر لمستوى 10250 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10650 نقطة.

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