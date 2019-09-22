شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول تعويض بعضاً من خسائره - تحليل صباحي - 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليحاول تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر بتداولاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول في نفس الوقت تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول ، ليستقر المؤشر أعلى مستوى 5970.33 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 5141.09 إلى 6799.58) ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 75.31 نقطة ، امام استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا وطيلة استقراره أعلى مستوى 5970.33 نتوقع له المزيد من الارتفاع الحذر بتداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى المقاومة 6166.04 الذي يمثل نسبة 38.2% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5900.00 ومستوى المقاومة 6100.00 .