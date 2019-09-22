- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحاول تعويض بعضاً من خسائره - تحليل صباحي - 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، ليحاول تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر بتداولاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول في نفس الوقت تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول ، ليستقر المؤشر أعلى مستوى 5970.33 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 5141.09 إلى 6799.58) ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 75.31 نقطة ، امام استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا وطيلة استقراره أعلى مستوى 5970.33 نتوقع له المزيد من الارتفاع الحذر بتداولاته القادمة على المدى القصير ، ليستهدف مستوى المقاومة 6166.04 الذي يمثل نسبة 38.2% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5900.00 ومستوى المقاومة 6100.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت يحاول تعويض بعضاً من خسائره - تحليل صباحي - 22-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.