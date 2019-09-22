شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى.. وحدة للتسويق المركزى لمنتجات شركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم الأحد 22-9-2019 أحداث الاقتصاد المصرى ،ما بين قرارات حكومية وزيارات لوزير قطاع الأعمال العام واعمال تطوير فى المدن تعرف على التفاصيل

"النيل لحليج الأقطان": عمومية الشركة الأحد المقبل تحدد آلية التسوية مع الحكومة

قطاع الأعمال العام: وحدة للتسويق المركزى لمنتجات الشركات للتوسع محليا وعالميا

اتحاد الصناعات يقيم دورة تدريبية لمنتسبيه عن التسويق الإلكترونى

مصر وسويسرا توقعان اتفاق تعاون بمجال توفير الدعم لبرنامج المنسوجات والملابس العالمى

Advertisements

مع بدء العام الدراسى.. تعرف على اعتمادات الموازنة للتغذية المدرسية والاشتراكات

بدء تطوير الطرق والشوارع الرئيسية ورفع المخلفات بمدينة دمياط الجديدة

مسئولو قطاع الأعمال يتفقدون مصانع شركة مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا

"التنظيم والإدارة" ينتهى من تقييم القيادات المحلية بمحافظة الوادى الجديد