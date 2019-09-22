شكرا لقرائتكم خبر عن E-Commerce Summit تتوج realme Egypt كأسرع العلامات التجارية نمواً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت شركة realme Egypt، أمس الثلاثاء، جائزة أسرع العلامات التجارية نمواً على منصات التجارة الإلكترونية في قمة التجارة الإلكترونية لعام 2019 بحضور المهندس، عمرو طلعت وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تستعرض القمة كيفية دعم وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، في ظل استراتيجية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وبالرغم من أن realme هي شركة حديثة العهد حيث لم تُكمل اسنة في السوق المصري إلا أنها أحدثت فرقا واضحا، وتفوقت لتصبح على رأس قائمة الشركات الناشئة، كأسرع العلامات التجارية نمواً على منصات التجارة الإلكترونية.

وانطلقت الشركة بداية عام 2019 ولكنها حققت نجاحاً مبهراً، وأثبتت جدارتها بثقة المستخدم في السوق المصري. ووفقا لآخر الأرقام فإن عدد مستخدمي realme في مصر تجاوز 220 ألف مستخدم، وهو إنجاز جديد للشركة التي كسبت ثقة المستخدمين في وقت قصير للغاية.

وصرح أندرو نبيل، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة realme Egypt " أن مصر واحدة من أكبر ثلاثة أسواق للهواتف الذكية في إفريقيا والشرق الأوسط مع وجود أكثر من 10 علامات تجارية للهواتف الذكية بها ومنافسة شرسة واستراتيجية تسعير صارمة وإنه ورغم كل التحديات نجحت شركة realme Egypt بمهارة في الحصول على حصة سوقية بلغت 3.3٪ في نصف العام مع 5٪ من المبيعات في الفئة السعرية المتوسطة من 2000 إلى 5000 جنيه.وفقا لـتقرير GFK يوليو 2019."

ويعتبر من أهم عوامل نجاح شركة realme في هذا الوقت القصير هو توفيرها العديد من احتياجات المستهلك المصري، أهمها هو تقديم تكنولوجيا متقدمة وجودة ممتازة، بأسعار منافسة للغاية حيث أنها في الأصل تستهدف فئة الشباب، وتؤمن realme بأن مهمتها الأساسية هي صناعة منتج بأرقى المواصفات من حيث الشكل والتصميم والأداء مع الحفاظ على أسعار تنافسية.

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وأيضا قدرتها على تغيير سلوك المستهلك وتشجيعه على الشراء عبر الإنترنت دون قلق من خلال توفير دعم على مدار اليوم والأسبوع لعملائنا وكذلك تقديم خدمة ما بعد البيع، حيث أن شركة realme حققت أعلى مبيعات في فئة 4000 جنيه خلال شهر يونيو على موقع جوميا للتسوق الإلكتروني.

قدمت شركة realme منذ انطلاقها في السوق المصري حوالي خمس أجهزة، لعل أبرزها هو جهاز realme 2 Pro والذي يعتبر أول هاتف مع شاشة waterdrop عالية الدقة بنسبة 19.5: 9 وقياس 6.3 بوصة في الفئة السعرية المتوسطة وذاكرة 8 جيجابايت رام، و128 جيجابايت.

وكذلك هاتف realme 3 Pro والذي جاء بمواصفات عالمية من حيث التصميم الأنيق، والأداء القوي وشاشة waterdrop كاملة، كما يأتي الهاتف بمعالج من شركة Qualcomm من نوع SDM710 Snapdragon 710 بتقنية الـ 10nm مع معالج رسومي من نوع Adreno 616 ويدعم تشغيل لعبة فورت نايت وبطارية الهاتف تأتي بسعة 4045 ملي أمبير والبطارية تدعم الشحن السريع بتقنية الـ VOOC كما يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار الإصدار الأول يأتي بذاكرة داخلية سعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت،والإصدار الثاني يأتي بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وبالرغم من كل تلك الإمكانات إلا إنه يأتي سعر منافس.

ومن الجدير ذكره أن هذه النسخة هي الثانية من قمة التجارة الإلكترونية والتي قد حظت باهتمام واسع من كبرى شركات القطاع الخاص للمشاركة ودعم أهداف القمة.