شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الأحد..و"قطر" تواصل النزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجعت بورصة دبى بضغوط عمليات جنى أرباح على الأسهم القيادية وسيطرة حالة الترقب إلى حين ظهور محفزات جديدة وأبرزها نتائج أعمال الشركات المدرجة، وهبطت بورصة قطر بضغوط انخفاض 6 قطاعات، فيما دفع قطاع البنوك بورصة البحرين للصعود، وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الرابعة على التوالى.





بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسراً 3.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2816.45 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 83 مليون سهم محققة ما قيمته 86.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1250 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجع قطاعى العقارات والاستثمار ببورصة دبى بنسبة 1.18%، 1.13%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.62%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاعى الخدمات والنقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.64%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.97%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى- تبريد بنسبة 2.67%.





بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرة 64.79 نقطة، لتغلق عند مستوى 10447.27 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 69.2 مليون سهم بقيمة 168.7 مليون ريال قطرى عبر 3713 صفقة، وارتفعت 13 سهما، وانخفض 20 سهما ، واستقر 14 سهماً.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.36%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.31%.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً 27.32 نقطة ليغلق عند مستوى 7954.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% رابحاً 17.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3639.52 نقطة.

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وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 78.1 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 125 شركة، فيما تراجعت 52 شركة.

وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.87%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.56%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.32%.

وجاء سهم "الخزف السعودى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.59%، ثم المصافى بنسبة 6.53%، ثم شاكر بنسبة 5.61%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.68% ثم هرفى للأغذية بنسبة 2.30%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.25%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والعقار.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.23% رابحاً 124 نقطة ليغلق عند مستوى 5676.51 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 2.91% رابحاً 175.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6185.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 39% رابحاً 18.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4685.35 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 181.2 مليون سهم بقيمة 53.41 مليون دينار كويتى عبر 8808 ألف صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.78%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.77%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.

وجاء سهم " شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.37%، تلاه الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 10.71%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة القابضة المصرية الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.84%، ثم شركة بين الطاقة القابضة بنسبة 7.32%.