أرامكو تفوض مزيدا من البنوك لإدارة طرحها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فوضت شركة أرامكو السعودية مزيدا من البنوك لإدارة طرحها الأولي، تضمنت: باركليز البريطاني، وUBS السويسري، وBNPParibas الفرنسي، وسوسيتيه جنرال، ودويتشه بنك الألماني، وكريدي أغريكول، والخليج الدولي، بحسب وكالة بلومبرج للأخبار، مضيفة أن ذلك مؤشر على أن الشركة تمضي قدما في طرح الأسهم الأضخم عالميا.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أخيرا أن أرامكو اختارت 9 بنوك في القائمة النهائية للاضطلاع بأدوار رئيسة كجهات تنسيق عالمية في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت إلى أن قائمة البنوك التي فوضتها أرامكو شملت كلا من «جيه. بي مورغان وغولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وكريدي سويس وسيتي ومورغان ستانلي وإتش. إس. بي. سي»، كما شملت القائمة بنكين محليين هما مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز «إن أرامكو كلفت مجموعة يو. بي. إس وبنك دويتشة بإدارة دفاتر طرحها العام الأولي، مما يدل على أن خطوات الطرح الأولي تمضي قدما. وأكد أحد المصدرين أن أرامكو بدأت في إطلاع البنكين على دورهما في إدارة الدفاتر.

وتستعد أرامكو لبيع حصة تصل نسبتها إلى 5% بحلول 2020-2021، في طرح أولي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم. ومن المتوقع أن تعين الشركة مستشاريها في عملية الطرح خلال الأيام المقبلة.

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ويمثل طرح أرامكو إحدى الركائز الأساسية للمساعي السعودية نحو التحول الاقتصادي، الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدا عن اعتماده على النفط.

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أوضح في مؤتمر صحفي في جدة الثلاثاء الماضي أن أرامكو مستعدة للطرح الأولي لأسهمها بصرف النظر عن آثار العدوان السافر الذي طال معاملها في بقيق وخريص، مبينا أن «آثار هذا العدوان تمتد إلى أسواق الطاقة العالمية، وزيادة النظرة التشاؤمية حيال آفاق نمو الاقتصاد العالمي». وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن صادرات السعودية النفطية، ودخلها من هذه الصادرات للشهر الحالي لن تتأثر بالاعتداءات. كما أكد أن شركة أرامكو السعودية «سوف تفي بكامل التزاماتها مع عملائها في العالم، خلال هذا الشهر من خلال المخزونات، ومن خلال تعديل بعض أنواع المزيج، على أن تعود قدرة المملكة لإنتاج 11 مليون برميل نفط يوميا نهاية سبتمبر الحالي، وإلى 12 مليون برميل يوميا نهاية نوفمبر المقبل».

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان، في المؤتمر الصحفي نفسه أن الاعتداءات على معملي أرامكو في بقيق وخريص «لن تؤخر طرح أو اكتتاب أرامكو ولن تؤخر التحضيرات له». وأضاف الرميان أن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال 12 شهرا المقبلة وأن المملكة ملتزمة بالإدراج، وقال «إن الطرح الأولي سيتوقف على أوضاع السوق».

بنوك مضافة حديثا:

باركليز UBS

BNPParibas سوسيتيه جنرال

دويتشة بنك

كريدي أغريكول

الخليج الدولي

بنوك سبق اختيارها:

جيه. بي مورغان

غولدمان ساكس

بنك أوف أميركا

كريدي سويس

سيتي بانك

مورغان ستانلي

إتش. إس. بي. سي

مجموعة سامبا المالية

البنك الأهلي التجاري

قال الرئيس التنفيذي وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في رسالة لموظفي الشركة «إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر أقوى من ذي قبل». وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الذي يحل اليوم (23 من سبتمبر) «لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابا». وتابع في رسالته «وبات وطننا العزيز، ومنه نحو 70 ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل».