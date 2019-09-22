بالتزامن مع اليوم الوطني.. السوق السعودية تستكمل تنفيذ الانضمام لمؤشرين عالميين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة تستكمل السوق السعودية تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لمؤشر «إس آند بي داو جونز»، والمرحلة الرابعة لانضمام السوق السعودية لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، وهي المرحلة ما قبل الأخيرة، حسب أسعار الإغلاق يوم 19 سبتمبر 2019.

وكانت شركة السوق المالية «تداول» أعلنت الخميس الماضي تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلا من 10 دقائق) وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لـ20 دقيقة (بدلا من 10 دقائق)، خلال جلسة أمس، تزامنا مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل للأسواق الناشئة» والمرحلة الثانية للانضمام لمؤشر «إس آند بي داو جونز» الاثنين 23 سبتمبر 2019، بحسب أسعار الإغلاق الخميس.

وتمثل المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إس آند بي داو جونز نحو 50% من الوزن الإجمالي للسوق السعودية في المؤشر، فيما تمثل المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل 25% من الوزن الإجمالي للسوق السعودية في المؤشر.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس على ارتفاع 0.3% ما يعادل 27 نقطة منهيا التداولات عند 7954 نقطة، وسط سيولة بلغت 1.7 مليار ريال.

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وأنهى مؤشر السوق الموازية «نمو» تداولات أمس على ارتفاع 10.6 نقاط وبنسبة 0.28%، وأغلق عند 3846.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول في السوق الرئيسة 78 مليون سهم، من خلال تنفيذ 72.3 ألف صفقة، حققت 125 شركة ارتفاعا فيما تراجعت 52 شركة.

وعلى صعيد القطاعات فقد ارتفعت 14 قطاعا من قطاعات السوق الـ21 تصدرها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية 5.3%، والسلع الرأسمالية 2%، والنقل 1.9%، فيما تراجعت القطاعات الـ7 المتبقية، تصدرها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.3%، والرعاية الصحية 1%.

وكانت أكبر الشركات الرابحة أمس الخزف 7.6%، والكثيري 7.3%، والمصافي 6.5%، وشاكر 5.6%، وإم آي إس 5.3%، وشمس 5.1%، فيما كانت الأبحاث والتسويق 2.7%، وهرفي ومجموعة السريع 2.3%، والوطنية للتعليم وبنك البلاد 2.2%، أكبرالشركات المتراجعة أمس.

وسيكون السوق اليوم في إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة على أن تستأنف التداولات غدا.