السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.37% ليصل إلى مستوى 14097 نقطة، ما اضطر إدارة البورصة إلى وقف التداول على عدد كبير من الأسهم المدرجة وفق المدة القانونية المحددة.
وتحولت شاشات التداول في البورصة أمس إلى اللون الأحمر مع موجة بيع وقرارات عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد. وهبطت أسهم أكثر من 70 شركة مدرجة بنسب تقترب من 10%، فيما لم تشهد بعض الأسهم أي طلبات شراء مقابل موجة بيع عنيفة.
ووفقا لبيانات البورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 29.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 4.01%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 738 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 708.4 مليارات جنيه في الوقت الحالي.
على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي «ايجي إكس 30» بنسبة 4.37% فاقدا نحو 645 نقطة، متراجعا من مستوى 14742 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بورصة مصر تهوي وسط عمليات بيع عشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.