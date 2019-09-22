بورصة مصر تهوي وسط عمليات بيع عشوائية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.37% ليصل إلى مستوى 14097 نقطة، ما اضطر إدارة البورصة إلى وقف التداول على عدد كبير من الأسهم المدرجة وفق المدة القانونية المحددة.

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وتحولت شاشات التداول في البورصة أمس إلى اللون الأحمر مع موجة بيع وقرارات عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد. وهبطت أسهم أكثر من 70 شركة مدرجة بنسب تقترب من 10%، فيما لم تشهد بعض الأسهم أي طلبات شراء مقابل موجة بيع عنيفة.

ووفقا لبيانات البورصة المصرية، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 29.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 4.01%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 738 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 708.4 مليارات جنيه في الوقت الحالي.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي «ايجي إكس 30» بنسبة 4.37% فاقدا نحو 645 نقطة، متراجعا من مستوى 14742 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.