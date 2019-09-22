مكاسب قياسية للبورصة الكويتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الكويت

حقق مؤشر بورصة الكويت مكاسب قياسية خلال تعاملات أمس، وذلك بعد أن أعلنت هيئة أسواق المال استكمال متطلبات الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسوق الناشئة قبل الموعد المحدد في نوفمبر 2019.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت الأول بأعلى نسبة منذ إطلاقه في نهاية تعاملات أمس ليصل إلى 6185 نقطة. وقفز المؤشر الرئيس بنسبة 2.91%، بقيمة تداولات 53.4 مليون دينار، وأحجام 181 مليون سهم. وكانت الأسهم القيادية الأكثر ارتفاعا، بما في ذلك أسهم قطاع المصارف.

وأكدت هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، استكمال عدد من الإجراءات لتنفيذ هيكل الحسابات المجمعة Omnibus Account، وتقابل عمليات الحساب الواحد «Same NIN Crossing» للمستثمرين الأجانب، تماشيا مع الشروط التي وضعتها.