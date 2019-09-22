شركة طيران تدعو «اير فرانس» لإنقاذها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - باريس

دعت شركة طيران فرنسية منخفضة التكاليف الخطوط الجوية الفرنسية «اير فرانس» لإنقاذها من التعثر.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن الرئيس التنفيذي لشركة «إكس إل اير وايز» الفرنسية للطيران منخفض التكلفة، لوران ماجنين، قوله إنه «يمكن لاير فرانس التحرك. يمتلك الرئيس التنفيذي للمجموعة بن سميث سلطة القيام بذلك. يجب عليه أن يضع إكس إل تحت مظلة اير فرانس». وأشار ماجنين إلى أنه كانت هناك محادثات مع «اير فرانس» للاستحواذ على «إكس إل» في الماضي، ولكنها لم تنجح.

Advertisements

ولم يتطرق ماجنين إلى ما إذا كانت هناك محادثات جارية حاليا مع اير فرانس أو مستثمرين محتملين.

وعلقت «إكس إل اير وايز» الخميس الماضي مبيعات التذاكر، وقالت إنه من المحتمل إلغاء رحلات جوية، مشيرة إلى وجود مشكلات مالية.

وتشغل الشركة أربع طائرات ايرباص إيه 330-، وتنظم في المقام الأول رحلات جوية طويلة إلى الكاريبي وجزيرة ريونيون الفرنسية والولايات المتحدة، وفقا لبيانات موقع الشركة على الانترنت.