شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال العام: وحدة للتسويق المركزى لمنتجات الشركات للتوسع محليا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزرة قطاع الأعمال العام، خطة النهوض بقطاع الغزل والنسيج فى الشركات التابعة وتطوير منظومة القطن المصرى بداية من زراعة وتجارة وحلج القطن مرورا بالغزل والنسيج حتى الصباغة والتجهيز، بهدف توفير مدخلات ذات جودة عالية للقطاع الخاص الذى يعمل فى مجال الملابس الجاهزة أو التصدير.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى استضافت فيه جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ونادى روتارى إسكندرية النزهة، الوزارة للحديث حول تحديث وتطوير شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام.

وتابعت الوزارة أنه تم تشكيل لجنة تضم وزراء الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لتطوير منظومة زراعة وتجارة القطن انبثقت عنها لجنة تنفيذية لصياغة منظومة تجارة القطن الجديدة من خلال البيع بالمزاد وفقا للأسعار العالمية، وقد بدأ تطبيقها تجريبيا فى محافظتى الفيوم وبنى سويف لموسم 2019.

أما فيما يخص تطوير الصناعة من الحليج إلى التجهيز لتوفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس الجاهزة، فقد أوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمحالج فإن الخطة تتضمن دمج 25 محلجا ليصبح عددها 11 محلجا يجرى التعاقد عليها والانتهاء من تركيبها خلال 3 سنوات للعمل بتكنولوجيا حديثة تحقق جودة عالية وبطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية وتوفر فى استهلاك الطاقة، وبالفعل تم الانتهاء من تركيب وتقييم أداء أول محلج مطور بمحافظة الفيوم، على أن يتم استغلال أراضى 14 محلجا قديما بعد تغيير استخدامها لتمويل التطوير وسداد المديونيات التاريخية للقطاع.

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وأضافت أن الخطة تشمل تطوير صناعة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز حيث تم التعاقد على توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبرى الشركات فى العالم، مع تحديد ثلاث شركات لتصبح مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة على أن تتخصص باقى الشركات فى مرحلة تصنيع معينة أو منتجات تستهدف فئة معينة، إلى جانب تخصيص ثلاث مراكز للتصدير.

وأشارت إلى الاستعانة باستشاريين متخصصين، حيث تم التعاقد مع استشارى عام لتنفيذ هذه الخطة وهو الاستشارى العالمى وارنر الذى قام بعمل دراسة الجدوى لخطة التطوير للإشراف على ومتابعة تنفيذ هذه الخطة وكذلك المساعدة فى اختيار ومتابعة الاستشاريين المحليين فى مجالات التنفيذ المختلفة بالتعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التى يتبعها هذه الشركات موضع التطوير، كما يجرى الترسية على استشارى مالى للمشروع وآخر لتنمية الموارد البشرية، وأيضا تم التعاقد مع استشارى هندسى للأعمال الإنشائية لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع وتقدير الاحتياجات اللازمة لتطويرها وإعداد الرسومات الهندسية للمصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والإشراف على أعمال تطوير البنية التحتية والإنشاءات التى سيقوم بها مقاولو التنفيذ حتى تركيب الآلات الجديدة.

وأن الخطة تتضمن إنشاء وحدة للتسويق المركزى والتصدير بالشركة القابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة وبحث فرص التوسع فى أسواق ومنتجات جديدة محليا وعالميا، إلى جانب إجراءات ميكنة نظم العمل بالشركات ضمن خطة الوزارة لتطبيق برنامج إدارة موارد الشركات ERP.

أما عن تأهيل العنصر البشرى، فقد أكدت على تخصيص مبلغ نحو 700 مليون جنيه لتدريب العمالة على استخدام المعدات الجديدة لتحقيق أفضل إنتاجية فضلا عن تأهيل مركز للتدريب الفنى أو أكثر بمساعدة الشركات الوردة للمعدات الحديثة.