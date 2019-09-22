شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % نسبة إنجاز برج الطاقة الشمسية بمجمع محمد بن راشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت نسبة إنجاز بناء أكبر برج للطاقة الشمسية المركّزة فى العالم بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدولة الإمارات 30% ، حيث وصل ارتفاع البرج إلى أكثر من 50 متراً، إلى جانب الانتهاء من الأساسات الإنشائية لخزانات الملح المذاب الحرارية والمكثف والتوربين البخارى، وفقاً لما استعرضه المدير العام التنفيذى لشركة نور للطاقة، عبدالحميد المهيدب.

ووفقا لما نُشر على موقع جريدة الرؤية الإماراتية، قام العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لهيئة كهرباء ومياه دبى سعيد الطاير، بزيارة تفقدية، أمس، للاطلاع على تطورات المرحلة الرابعة من المجمع، والتى تعد أكبر مشروع استثمارى فى موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتى الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميغاوات.

وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميغاوات باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميغاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاوات، والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات.

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ويتميز المشروع بأعلى برج شمسى فى العالم بارتفاع يصل إلى 260 متراً، وبأكبر قدرة تخزينية للطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة، وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320 ألف مسكن، وستسهم فى خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

من جانب آخر، تم تدشين خط الإنتاج لمصنع تجميع وتركيب المرايا الشمسية المحدبة داخل الموقع، ويتطلع المشروع لأكثر من 63 ألفاً من المرايا الشمسية المحدبة التى تتبع حركة الشمس، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 16%.

ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجى لتوليد الطاقة المتجددة بموقع واحد فى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميغاوات بحلول 2030 باستثمارات 50 مليار درهم.

وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميغاوات فى 2013 باستخدام تقنية الألواح الكهروضوئية، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميغاوات من الكهرباء بتقنية الألواح الكهروضوئية فى مارس 2017، وجرى تشغيل أول 200 ميغاوات بتقنية الألواح الكهروضوئية ضمن المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميغاوات فى مايو 2018، فى حين من المقرر الانتهاء من المرحلة الثالثة بالكامل في 2020، وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبى عن إصدار تقديم طلبات التأهيل للمطورين المؤهلين لبناء وتشغيل مشروع المرحلة الخامسة من المجمع، بقدرة 900 ميغاوات، وبتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية ووفق نظام المنتج المستقل، على أن يتم تشغيلها على مراحل، بدءاً من الربع الثانى من 2021.