شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لأسهم السعودية بنسبة 0.34% بختام تعاملات الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً 27.32 نقطة ليغلق عند مستوى 7954.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.48% رابحاً 17.24 نقطة ليغلق عند مستوى 3639.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 78.1 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 125 شركة، فيما تراجعت 52 شركة.

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وارتفع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 5.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.87%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.98%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.56%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.32%.

وجاء سهم "الخزف السعودى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.59%، ثم المصافى بنسبة 6.53%، ثم شاكر بنسبة 5.61%، فيما تصدر سهم "الأبحاث والتسويق" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.68% ثم هرفى للأغذية بنسبة 2.30%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.25%.