شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يقيم دورة تدريبية لمنتسبيه عن التسويق الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز خدمات تطوير الأعمال باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، دورة تدريبية جديدة تحت عنوان التسويق الإلكترونى (Digital Marketing) والتى حضرها مديرى الشركات ومديرى وأخصائى التسويق بالشركات من أعضاء الغرف الصناعية.

وقال بيان للاتحاد اليوم، إن الورشة تستمر خمسة أيام تغطية لأهم الموضوعات المتعلقة بمجال التسويق الإلكترونى وتطبيقاته واستعراض نماذج الترويج المختلفة سواء كان الاعتيادى أى التقليدى أو الرقمى والمزيج بينهما، مرورا بطرح واف لاستراتيجيات وخطط التسويق وفهم طبيعة الجمهور المستهدف وتقسيمه.

وأضاف البيان، أن الورشة اعتمدت على تعريف المشاركين بأنواع الإعلانات والحملات الإعلانية ونماذج التخطيط الرقمى وأيضاُ كيفية تصميم إعلان على وسائل التواصل الاجتماعى وكيفية بناء قاعدة عملاء، بالإضافة إلى القيام بتطبيقات عملية ودراسة حالات.

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وقال المهندس عادل نور الدين المنسق العام لفروع اتحاد الصناعات، ومدير مركز خدمات تطوير الأعمال أن التسويق الإلكترونى من خلال الإنترنت أصبح العامل الأساسى الذى يعتمد عليه الكثيرون فى قرار الشراء للمنتجات والخدمات.

وأضاف أن الدراسات قد أظهرت أن هناك تزايداً مستمراً فى أعداد المشترين الذين يتخذون قرار الشراء من خلال البحث على محركات البحث أو شبكات التواصل الاجتماعى، على أسعار المنتج وتعليقات المشترين السابقين عليه وجودته، وغيرها من المعاملات التى تؤثر فى قرار الشراء.

وتأتى هذه الدورة فى إطار الخدمات التى يحرص إتحاد الصناعات المصرية على تقديمها إلى أعضائه من الغرف الصناعية وأعضائها من الشركات والمنشآت الصناعية لتطوير كفاءات الموظفين والعاملين بها للارتقاء بمستويات الأداء ومن ثم المنتج المحلى ورفع تنافسيته للمساهمة فى فتح أسواق تصديرية جديدة وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم إيجابياً فى الاقتصاد الوطنى وفى تحقيق رفاهية المواطن.