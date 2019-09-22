شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بقطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك والعقار.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.23% رابحاً 124 نقطة ليغلق عند مستوى 5676.51 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 2.91% رابحاً 175.17 نقطة ليغلق عند مستوى 6185.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 39% رابحاً 18.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4685.35 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 181.2 مليون سهم بقيمة 53.41 مليون دينار كويتى عبر 8808 ألف صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.78%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.77%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.
وجاء سهم " شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.37%، تلاه الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 10.71%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة القابضة المصرية الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.84%، ثم شركة بين الطاقة القابضة بنسبة 7.32%.
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