شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وسويسرا توقعان اتفاق تعاون بمجال توفير الدعم لبرنامج المنسوجات والملابس العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مصر وسويسرا اتفاق تعاون في مجال توفير الدعم المالي والفني لتمويل برنامج المنسوجات والملابس العالمي "جيتكس GTEX" في مصر، وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية وزير التجارة والصناعة وعن الحكومة السويسرية بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن الاتفاق يسهم في تنمية العلاقات والروابط الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون الفني والاقتصادي والمالي بين مصر وسويسرا، مشيراً إلى أن الاتفاق يسهم أيضاً في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاعات الصناعية وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات.

وأوضح أن برنامج المنسوجات والملابس العالمي يستهدف زيادة التنافسية التصديرية لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن اتفاق تنفيذ البرنامج في مصر يستهدف توفير الدعم الفني لتطوير قطاع المنسوجات باعتباره أحد القطاعات المحورية بالاقتصاد القومي وقطاع تصديرى هام وموفر رئيسى لفرص العمل في مصر.

ولفت الوزير إلى أن الهدف الأساسي للاتفاق- والذي يدخل حيز النفاذ فور توقيعه ويستمر حتى 31 ديسمبر2021 - يتمثل في خلق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل بقطاع المنسوجات والملابس وذلك من خلال تعزيز القدرات والمعايير الاجتماعية والاستدامة البيئية للقطاع إلى جانب زيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات وزيادة الصادرات بالأسواق التقليدية والجديدة بالإضافة إلى بناء قدرات المؤسسات الداعمة للقطاع بهدف تحسين الخدمات ومواجهة التحديات بالقطاع.

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وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنوطة بتنفيذ المشروع في مصر وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هي الجهة السويسرية المسؤولة على أن تقوم السفارة السويسرية بالقاهرة بمتابعة تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أنه من أجل تنفيذ المشروع فقد صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة تسيير أعمال ترأسها بالشراكة وزارة التجارة والصناعة وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية وبعضوية عدد من ممثلي الهيئات والجهات المعنية من القطاع العام والخاص بهدف تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتوافق مع برنامج تعزيز القدرة التنافسية الدولية لقطاع النسيج والملابس في بلدان مختارة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENATEX) من بينها مصر، والذي تموله الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) بمبلغ 42 مليون كرونا سويدية ويتولى تنفيذه أيضاً مركز التجارة الدولية.

ومن جانبه قال بول جارنييه سفير سويسرا بالقاهرة إن برنامج المنسوجات والملابس العالمي يتم تنفيذه في 5 دول على مستوى العالم تشمل مصر والمغرب وتونس وقيرجستان وطاجكستان بدعم وتمويل من الحكومة السويسرية، مشيراً إلى تنفيذ البرنامج في مصر يتم بتمويل يبلغ 1.5 مليون فرنك سويسري كمنحة من الحكومة السويسرية بالإضافة إلى مساهمة الحكومة المصرية بنحو10% من إجمالي ميزانية المشروع والتي يتم تخصيصها للخدمات الادارية واللوجستية والتكنولوجية وإقامة ورش العمل والمؤتمرات وتنفيذ برامج التدريب.

وأضاف أن البرنامج ينفذه في مصر مركز التجارة الدولية باعتباره وكالة مشتركة بين منظمة الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية حيث يعمل على البرنامج فريق متخصص في مقر المركز في جنيف بالتوازي مع فريق أخر يتابع سير البرنامج على أرض الواقع في مصر.

وبدوره أوضح ماتياس كنابي، مدير برنامج الألياف والمنسوجات والملابس في مركز التجارة الدولية أن المشروع يلبي احتياجات الشركات المصرية لتعزيز تنافسية المنتج المصرى وزيادة التصدير ويدعم المؤسسات الرئيسية الراعية لقطاع المنسوجات، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق نتائج مستدامة تشمل زيادة الصادرات وخلق فرص العمل.