التمثيل التجارى: إتاحة فرص تصديرية بقيمة 60 مليون دولار و31 بعثة تجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التمثيل التجارى، عن نجاح مكاتبه بالخارج فى توفير نحو 70 فرصة تصديرية بقيمة قاربت نحو 60 مليون دولار، كما قام التمثيل التجارى بتنسيق مشاركة الشركات المصرية فى تسعة معارض دولية متخصصة فى مجالات الصناعات الغذائية والأثاث، والحاصلات الزراعية، كما تم تنظيم 31 بعثة تجارية للشركات المصرية لعقد مقابلات ولقاءات عمل مع نظيرتها من شركات أجنبية مستوردة فى الدول الخارجية بواقع 215 لقاء عمل (7 لقاءات عمل لكل شركة فى المتوسط)، كما قامت مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج بإعداد 74 دراسة سوق وتقرير اقتصادى نوعي، وتم التدخل لتسوية 22 نزاع تجارى لصالح الشركات المصرية.

شهد شهر أغسطس الماضى جهود متنوعة فى كافة مجالات العلاقات المصرية الاقتصادية والتجارية مع الدول الأجنبية، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجارى المصرى المنتشرة فى عواصم ومدن أهم الشركاء التجاريين.

وقال بيان للتمثيل التجارى، إن أنشطة مكاتبه تنوعت لتشمل الترويج للصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمثيل مصر فى المحافل والمنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية، كما تضمنت جهود لفض المنازعات التجارية و التفاوض مع الشركاء التجاريين للسماح بدخول بنود جديدة من الصادرات المصرية إلى أسواقها، خاصة من الحاصلات الزراعية، وذلك لما تتمتع مصر به من مميزات تنافسية فى هذا القطاع الحيوي، وفيما يلى عرض مختصر لأهم هذه الجهود.

كما أسفرت جهود واتصالات المكاتب التجارية خلال شهر أغسطس 2019 عن توفير عدد من الفرص الاستثمارية، والترتيب لعدد من الفعاليات والزيارات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وإجراء عدد من الاتصالات مع الشركات الأجنبية لحثّها على إقامة مشروعات مُشتركة، وأهمها اجتماعات مكتب الرباط مع مجموعة من المستثمرين المصريين والمغاربة لمناقشة تطورات المشروعات المُشتركة التى يجرى انشاؤها بين الطرفين فى مجال الصناعات الغذائية، وذلك فى اطار اتفاقية اغادير التى تشجع الدول أعضائها على التكامل الصناعى من خلال اليات تركم منشأ مبسطة، وتهدف هذه المشروعات إلى زيادة صادرات الدول العربية أعضاء الاتفاقية إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحث مكتب بريتوريا رغبة شركةHuhtamaki الجنوب إفريقية اقامة مصنع ثالث لها فى مصر لإنتاج مُستلزمات التعبئة والتغليف باستثمارات بلغت قيمتها التقديرية نحو 28 مليون دولار.

وفى إطار تنفيذ توجهات الحكومة المصرية، قام مكتب أديس أبابا ببحث جدوى إقامة مشروع استثمارى لإنتاج البولى ايثيلين عالى التركيز فى إثيوبيا، وكذا بحث جدوى إقامة مشروع استثمارى لتطوير صناعة الفضة بالسوق الأثيوبية.

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كما بدء مكتب روما الاتصالات لتنظيم ندوة بالتعاون مع اتحاد الصناعات الإيطالى حول الفرص الاستثمارية المُتاحة فى مصر، والمُقترح عقدها بمقر الاتحاد بالعاصمة الإيطالية روما يوم 22 أكتوبر المقبل.

ورتب مكتب دبى لزيارة مجموعة استشارية اماراتية كبرى لمصر لبحث استثمار 250 مليون دولار فى مجال تجارة التجزئة والجملة.

وفى إطار الدور المنوط به لتمثيل مصر فى المحافل والمنظمات الاقتصادية الدولة والإقليمية، وفى ظل رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الافريقي، قامت مكاتب التمثيل التجارى خلال شهر اغسطس بترتيب المشاركة المصرية وتمثيل مصر فى عدد من الاجتماعات منها، زيارة الوفد المصرى المُشارك فى اجتماعات مجموعة العمل الفنية لقواعد المنشأ لتجمع التكتلات الاقتصادية الثلاث الذى عقده الاتحاد الافريقى فى زنزبار.

المشاركة المصرية بالاجتماع الخامس لنقاط الاتصال الوطنية المعنية برصد ومتابعة القيود غير الجمركية فى إطار تجمع التكتلات الثلاث الذى عقد فى نيروبي، المشاركة المصرية فى ورشة العمل الخاصة بتقييم المرصد التجارى الأفريقى التى عقدت فى أديس أبابا.

المشاركة المصرية برئاسة الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى باجتماعات الدورة الثانية للجمعية العمومية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى IOFS التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى التى عقدت بمدينة جدة.

كما قامت مكاتب التمثيل التجارى بترتيب عدد من الزيارات الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، وعلى رأسها زيارة وزير التجارة والصناعة ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية للمشاركة بفعاليات القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا التى عقدت فى مدينة يوكوهاما خلال الفترة 28 - 30 أغسطس 2019، وزيارة وفد الحجر الزراعى المصرى إلى اليابان خلال لحضور فعاليات اجتماع اللجنة الفنية على مستوى الخبراء بين البلدين للتباحث حول إمكانية رفع الحظر عن صادرات الموالح المصرية إلى السوق اليابانية.