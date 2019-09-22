شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية توقف جلسة التداول مؤقتا لمدة نصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، على أن يعاد التداول الساعة 13.12، وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.
وبدأت البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم الأحد، بتراجع جماعى كبير لكافة المؤشرات، بسبب مبيعات المتعاملين المصريين، رغم أن صافي مشتريات العرب والأجانب حتى الإيقاف المؤقت بلغ 182 مليون جنيه.
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