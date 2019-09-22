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البورصة المصرية توقف جلسة التداول مؤقتا لمدة نصف ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، على أن يعاد التداول الساعة 13.12، وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

 

وبدأت البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم الأحد، بتراجع جماعى كبير لكافة المؤشرات، بسبب مبيعات المتعاملين المصريين، رغم أن صافي مشتريات العرب والأجانب حتى الإيقاف المؤقت بلغ 182 مليون جنيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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