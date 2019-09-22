شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى الدين العام فى الأردن بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة خمسة في المئة.

وذكرت رويترز، أن صافي الدين العام ارتفع إلى 28.24 مليار دينار (39.8 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.

Advertisements

وأظهرت الإحصائيات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الأحد، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية يوليو الماضي بلغ 15.7 مليار دينار، في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.5 مليار دينار

ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 90.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.