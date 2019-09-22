شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض جماعى كبير لمؤشرات البورصة في ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 35.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 702.302 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 232.3 مليون ورقة مالية بقيمة 837 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.8 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.72% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.82%، والعرب على 10.45% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.51% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.48%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 50.8 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 53 مليون جنيه، 51.9 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2 مليون جنيه، 167.7 مليون جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.32% ليغلق عند مستوى 13958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.88% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.06% ليغلق عند مستوى 16804 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 509 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.68% ليغلق عند مستوى 1358 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند عند مستوى 460 نقطة.

وارتفعت أسهم 3 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 157 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.