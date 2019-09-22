شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد تبدأ إعادة إجراءات تقييم أرض النيل لحليج الأقطان.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بقطاع الأعمال العام، أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير ستبدأ غدا فتح المظاريف المقدمة من عدد من مكاتب التقييمات والاستشارات المالية لتقييم أراضى شركة النيل لحليج الاقطان.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أنه بعد اختيار المكتب الذى سيقيم الأراضى، سيتم إرسال قيمة التقييم الجديدة للشركة فى غضون أسبوعين، لافتا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام هى من طلبت إعادة التقييم بعد مرور 6 أشهرعلى التقييم السابق.

ويبلغ رأس مال الشركة وقت تداولها فى البورصة 264.962.500 مليون جنيه، موزعاً على 52.992.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

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وبحسب آخر تقييم لأصول النيل للأقطان، فإن قيمة السهم ارتفعت لقيمة أعلى بعد التحول من صناعى إلى سكنى، كما أن المحليات بالمحافظات ستحصل على نسبة من القيمة العقارية لأسهم الشركة، وفق القانون لتغيير النشاط ووفق التسوية التى سيتم الاتفاق عليها.

وتمتلك الشركة أراض فى عدد من مراكز المنيا، وأرض محلج إيتاى البارود، وأرض محلج المحلة الكبرى، وأرض محلج زفتى، وأرض محلج كفر الزيات، وأرض محلج كفر الشيخ، وأرض محلج كفر الغنامية، وأرض مصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وتمارس نشاط الحليج بشكل محدود حاليا.