شكرا لقرائتكم خبر عن 1.53 مليون درهم تكلفه تدشين البنية التحتية بمشروع جنوب مدينة الرياض بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرست شركة " مُدن العقارية"، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبى التنموية القابضة والمُتخصصة فى تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية فى الإمارة، أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع جنوب مدينة الرياض على ثلاثة مقاولين بتكلفة 1.53مليار درهم بالتعاون مع هيئة أبوظبى للإسكان، وذلك تنفيذا لرؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية إلى بناء مجتمع سكنى عصرى يراعى أعلى معايير الاستدامة ويوفر الحياة الرغيدة للمواطنين.



رسم يوضح ما ستكون عليه شوارع مدينه جنوب الرياض

و وفقا لموقع وكالة الأنباء الإماراتية، يأتى المشروع، تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبى فى بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تضم أحياء سكنية بكثافات مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية من بينها المنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.

و قال بشير خلفان المحيربى مدير عام هيئة أبوظبى للإسكان بالإنابة، "يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الإسكانية التى من شأنها تطوير قطاع الإسكان فى أبوظبى بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبى احتياجات سكانها من مواطنى الدولة بمختلف تطلعاتهم، حيث سيوفر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق الخدمية المتنوعة".



مشروع جنوب مدينة الرياض

وأشاد بجهود حكومة أبوظبي، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، فى سبيل تنمية المشاريع الإسكانية وإرساء البنية التحتية التى تتمتع بأعلى معايير الجودة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تواكب أهداف خطة أبوظبى المستقبلية، والتى تسعى إلى توفير المسكن الملائم الذى يضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وأكد المحيربى، أن التعاون مع شركة مُدن العقارية، لتنفيذ أعمال المشروع، هو دليل على حرص حكومة أبوظبى على توظيف الكوادر ذات الخبرات التى ترتقى إلى المستوى العالمى فى مجال تطوير قطاع الإسكان، لضمان بنية تحتية ذات معايير عالمية، ولتأمين منظومة إسكانية مستدامة تواكب رؤية أبوظبى المستقبلية.

من جانبه أكد عبدالله الساهى الرئيس التنفيذى لشركة مُدن العقارية، أن ترسية المشروع فى هذه المرحلة، يؤكد سير الأعمال وفقاً للخطة المُعتمدة لجنوب مدينة الرياض، حيث أن الشركة تضع نصب عينيها رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تنفيذ مشاريع مُتكاملة ومُستدامة، توفر من خلالها كلّ ما يلزم فى عملية البناء، وتعزز التكامل والجودة والسلامة.

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المساحات الخضراء بمدينة جنوب الرياض

وقال، إن أعمال المشروع ستبدأ بشكل رسمى اعتباراً من أكتوبر المقبل، وأن مساحة الأعمال التى تمت ترسيتها على المقاولين الثلاثة، تغطى 8.4 مليون متر مربع، لتخدم أكثر من 3310 قطع أرض سكنية، و7 مدارس وحضانتين، ومركزين صحيين، و18 مسجداً، و14 قطعة أرض تجارية، ومركزاً للدفاع المدنى ومحطات وقود و5 قطع أراضى للمرافق الحكومية.

وأضاف الساهى، أن المشروع سيتضمن تنفيذ أعمال طرق داخلية وخارجية، ومشاريع إنارة وخفض منسوب المياه الجوفية، وشبكة الاتصالات، والصرف الصحى وصرف مياه الأمطار، ونظام مكافحة الحريق، وشبكة المياه، وأنظمة التحكم المرورية، وشبكة الغاز ومشاريع خاصة بشبكة الكهرباء.

وأوضح أن مشروع البنية التحتية فى جنوب مدينة الرياض، سينفذ ضمن خمس مراحل، لإتاحة الفرصة للمواطنين لبناء منازلهم بشكل أسرع، والانتهاء من كل مرحلة حسب الخطة المعتمدة لها، حيث تبدأ أعمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فى عام 2020 حسب الخطة المُعتمدة للمشروع، ليخدم أكثر من 13 ألف قطعة أرض سكنية.

وأكد، أن الشركة تهدف من خلال شراكتها مع القطاع الخاص، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين، وذلك تطبيقا للأجندة الحكومية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مُستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة والتنوع.

جدير بالذكر، أن ترسية المشروع جاءت فى أعقاب إنجاز الأعمال التمهيدية للبنية التحتية التى انطلقت فى أبريل الماضى، على مساحة إجمالية بلغت أربعة آلاف هكتار، أى ما يعادل 40% من المساحة الإجمالية لجزيرة أبوظبي.

ويتميز مشروع مدينة الرياض، بموقع استراتيجى على مقربة من جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى أبوظبى، والمناطق الحضرية والصناعية المحيطة، والمرافق الاستراتيجية على مستوى الإمارة، حيث تقع "مدينة الرياض" على بعد 30 كيلومتراً من جزيرة أبوظبى، وتفصلها مسافة قصيرة عن مختلف المعالم الرئيسية فى العاصمة.