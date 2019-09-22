شكرا لقرائتكم خبر عن نمو احتياطى العملات الأجنبية للأردن 7% فى 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام للبنك المركزى الأردنى اليوم الأحد نمو احتياطى العملات الأجنبية فى الأشهر الثمانية الأولى من العام 6.9 % مقارنة مع نهاية 2018. بلغت قيمة الاحتياطى الأجنبى للمملكة فى نهاية أغسطس نحو 12.321 مليار دولار مقارنة مع حوالى 11.523 مليار دولار فى نهاية العام الماضي. بدأ الاحتياطى الأجنبى فى الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو فى تحويلات المغتربين والدخل السياحى والاستثمار الأجنبى وهى العوامل المغذية لاحتياطى العملة الأجنبية فى المملكة.

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