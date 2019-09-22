شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتراجع بأكثر من 4% بمبيعات المصريين والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.21% ليصل إلى مستوى 14121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 1984 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 17001 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.73% ليصل إلى مستوى 514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 4.75% ليصل إلى مستوى 1371 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 463 نقطة.