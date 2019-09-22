شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 1.44% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.44% رابحاً 21.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1511.86 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 4.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار. Advertisements وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 97.33% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.16%، المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.17%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.88% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.63%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%. كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.08% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.

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