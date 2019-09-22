شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط كافة القطاعات باستثناء النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرة 64.79 نقطة، لتغلق عند مستوى 10447.27 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 69.2 مليون سهم بقيمة 168.7 مليون ريال قطرى عبر 3713 صفقة، وارتفعت 13 سهما، وانخفض 20 سهما ، واستقر 14 سهماً.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.36%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.31%.