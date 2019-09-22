شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 2.98 تريليون درهم إجمالى الأصول المصرفية خلال أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، ارتفاع إجمالى الأصـول المصرفية شاملا القبولات المصرفيــة بنسبة 0.3% من 2 تريليون و 975.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2019 إلـــى 2 تريليون و983.4 مليار درهم بنهايــــــة أغسطس 2019 بينما ارتفع إجمالى الائتمان المصرفى بنسبة 0.2% من تريليون و 705 مليارات درهم بنهاية شهر يوليو 2019 إلى تريليون و 707.6 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2019 .

وكما نُشر على وكالة الأنباء الإماراتية، ارتفع عرض النقد ن1 بنسبة1.3 % من 502.7 مليــــار درهـــــم فى نهاية شهر يونيو 2019 إلى 509 مليـــــارات درهم فى نهايــة شهر أغسطس 2019.

وانخفض عرض النقـد ن2 بنسبة 0.1% من تريليون و363.8 مليار درهم بنهاية شهر يوليو 2019 إلى تريليون و362.4 مليار درهم نهايــة شهر أغسطس 2019 كما انخفض عرض النقـــد ن3 بنسبة 0.6% من تريليون و642.5 مليار درهم بنهايـــــة شهر يوليو 2019 إلى تريليون و632.2 مليار درهم بنهايـة شهر أغسطس 2019.

ويعزى الارتفاع فى عرض النقد ن1 لنمو بمقدار 7.2 مليار درهـــــم فى الودائع النقديـــــة، مقابل انخفاض بمقدار 0.9 مليار درهـــــم فى النقد المتداول خارج البنوك، وانخفض عرض النقد ن2 نتيجة لانخفاض بمقدار 7.7 مليار درهــــم فى الودائــــع شبة النقديــــــة، مبطلا تأثير الارتفاع الذى سجّله عرض النقد ن1، فيما يعود الانخفاض فى عرض النقد ن3 إلى انخفاض بمقدار 8.9 مليار درهم فى الودائع الحكومية.