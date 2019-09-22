شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم ديار للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسراً 3.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2816.45 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 83 مليون سهم محققة ما قيمته 86.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1250 صفقة لـ32 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وتراجع قطاعى العقارات والاستثمار ببورصة دبى بنسبة 1.18%، 1.13%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.62%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاعى الخدمات والنقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.64%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 2.97%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى- تبريد بنسبة 2.67%.