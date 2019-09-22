شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إجمالى الإنفاق الحكومى بالإمارات 21.6% فى الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد أن إجمالى الإنفاق الحكومى فى الإمارات العربية المتحدة ارتفع إلى 119 مليار درهم (32.40 مليار دولار) فى الربع الأول من 2019.

ونقلت الوكالة الرسمية عن البنك المركزى أن الإنفاق فى الربع الأول زاد 21.6% مقارنة به قبل سنة.