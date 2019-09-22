شكرا لقرائتكم خبر عن أرابتك القابضة (ARTC) يواصل الأداء السلبي -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 1.63 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Price Oscillator " نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 1.58 درهم كمستوى اول ثم 1.45 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.60 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.66 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط