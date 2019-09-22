شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند 0.63 درهم، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 0.648 درهم، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.63 درهم كمستوى اول ثم 0.55 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.70 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.66 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط