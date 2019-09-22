شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5.19 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 5.30 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 5.21 درهم، وبالتزامن مع اختراق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5.03 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 5.30 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.15 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.24 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط