شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في مواصلة الارتفاع الذي بداه مع بداية الأسبوع الماضي، حيث تراجع الخميس الماضي عند مستوى 0.856 درهم، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 0.88 درهم، كما يلامس السهم الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " مما يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.83 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.88 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.87 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط