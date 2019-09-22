شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) الأنظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 0.275 ومستوى 0.26 درهم، فقد انخفض السهم مخترقا المستوى الأخير، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند 0.251 درهم، كما اخترق السهم خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.24 درهم كمستوى اول ثم 0.22 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.265 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط