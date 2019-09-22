شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 0.204 درهم، مسجلا ادنى مستوى منذ منتصف الشهر الماضي، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 0.210 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، ونتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.185 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى .0.215 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.20 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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