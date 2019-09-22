شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة حيث اغلق عند مستوى 8.09 درهم، في ظل استمرار ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد الذي يتداول اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 7.90 درهم كمستوى اول ثم 7.50 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.50 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.90 درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.24 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط