شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 22-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 5 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما تراجع السهم مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، مما ولد هدفا سعريا عند مستوى 4.75 درهم، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 4.90 درهم كمستوى اول ثم 4.75 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.10 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.94 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط